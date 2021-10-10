"المياه" تُعقِّب على الشكاوى بشأن إغلاق طريق "وادي وج" بالطائف جزئيًّا قرابة الشهرَيْن

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قالت إنَّ السبب مرتبطٌ بتنفيذ مشروع دعم شبكة الصرف الصحي الذي يستمر 36 شهرًا

علَّقت شركة المياه الوطنية على الشكاوى الواردة حول مشروع تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف (المرحلة الأولى)، موضحة أن المشروع يُعتبر من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، وتم البدء بتنفيذ الأعمال في شهر إبريل من عام 2021م، ومدة المشروع 36 شهرًا، ما يعادل (3) سنوات. جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته "سبق" بعنوان (مرتادو طريق "وادي وج" يُفاجَؤون بانتهاء مدة المشروع دون إنجازه).

وتفصيلاً، بيَّنت شركة المياه أنه جارٍ متابعة إنجاز الأعمال وفق الخطة المحددة، وسيتم الانتهاء خلال الفترة الزمنية المذكورة -بإذن الله-، وأن الشركة ترحِّب بأي طرح يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

وكان الكثير من الأهالي يتساءلون عن مدة الانتهاء من المشروع الذي سبَّب ربكة لحركة السير بوادي وج، وخصوصًا في أوقات الذروة، مع تذمُّر العديد من أهالي حي الشهداء الجنوبية بعد إغلاق الطريق المؤدي لمدخل حيهم، والاتجاه لطرق أخرى غير مباشرة لدخول الحي، خاصة أن المشروع كان مخصصًا له عشرون يومًا، والآن قارب الشهرين بعد التمديد له بحسب اللوحة التعريفية الخاصة بالمشروع.

يُشار إلى أن حساب المرور أعلن في تغريدة عبر "تويتر" في الثامن من شهر محرم الماضي أنه سيتم إغلاق طريق "وادي وج" من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية، وذكر حينها أن الإغلاق سيكون ابتداء من 9 من المحرم 1443هـ حتى 28 من الشهر نفسه؛ وذلك لتنفيذ أعمال المشروع.