وكيل «تعليم دمياط» عن «علم فرنسا»: الواقعة بسيطة جدًا.. وإحالة 4 مسؤولين للتحقيق

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كشف عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تفاصيل واقعة «علم فرنسا» التي شهدتها إحدى مدارس دمياط.

وقال «عثمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، إن «الواقعة بسيطة جدًا، وتتلخص في تكليف مديرة المدرسة الطلاب بتنفيذ علم مصر احتفالًا بنصر أكتوبر، لكن إحدى المجوعات نفذت العلم بشكل خاطئ».

وتابع: «حوّلنا المسؤولين عن الواقعة للشؤون القانونية، كونهم كان يجب عليهم مراجعة عمل الطلاب قبل عرضه»، مؤكدًا أن الطلاب بالمرحلة الابتدائية وليس لديهم أي خلفية، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن الواقعة حوالي 4 أشخاص بينهم مديرة المدرس، و3 مشرفين على الطابور الصباحي.