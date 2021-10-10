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لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا

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لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا لافروف: الاتحاد الأوروبي متحيز في مسألة الاعتراف بلقاحات روسية ضد كورونا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتحاد الأوروبي يتعامل بتحيز مع مسألة الاعتراف بلقاحات روسية واقية من المستجد.

وفي ختام محادثات أجراها في بلغراد مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قال لافروف إن هذا التحيز من أسباب عدم توصل موسكو وبروكسل حتى الآن إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل للقاحات كورونا.

وقال الوزير إن للتباطؤ في هذا الموضوع أسبابا موضوعية أيضا تتعلق بالجوانب الإجرائية، "لكننا نرى - وهذا ما يعلنه زملاؤنا بكل صراحة - تحيزا سياسيا إزاء اللقاحات الروسية".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد فكرة إزالة حماية براءات الاختراع من اللقاحات الواقية من "كوفيد-19"، مؤكدا أن موقف موسكو بهذا الشأن لم يتغير، لكن الدول الأخرى التي تصنع عقاراتها المحلية لم تؤيد هذا الاقتراح.

مع ذلك فقد أشار لافروف إلى أن غالبية الدول الأوروبية "مهتمة بأن نسهل قدر المستطاع الاتصالات بين الناس"، مضيفا: "نأمل في أن يسود المنطق السليم في نهاية المطاف".

كما أعرب الوزير عن أمله في أن يسهم المشروع المشترك بين موسكو وبلغراد لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في صربيا في سد احتياجات مواطنيها.

المصرى اليوم

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