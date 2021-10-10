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تشكيل منتخب المتوقع أمام ليبيا غدًا

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا غدًا تشكيل منتخب المتوقع أمام ليبيا غدًا

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يستعد الوطني لخوض مباراة الإياب في تصفيات 2022 أمام نظيره المنتخب الليبي في الجولة الرابعة، والمقرر إقامتها مساء غد الأثنين في التاسعة مساءً على ملعب 28 مارس في بني غازي .

وفاز الفراعنة في مباراة الذهاب بهدف وحيد أسطوري لـ عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني ضمن الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فرسان المتوسط عند النقطة 6.

ومن المقرر أن يدفع كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي ( الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

المصرى اليوم

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