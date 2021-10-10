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يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة الإياب في تصفيات كأس العالم 2022 أمام نظيره المنتخب الليبي في الجولة الرابعة، والمقرر إقامتها مساء غد الأثنين في التاسعة مساءً على ملعب 28 مارس في بني غازي .

وفاز الفراعنة في مباراة الذهاب بهدف وحيد أسطوري لـ عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني ضمن الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فرسان المتوسط عند النقطة 6.

ومن المقرر أن يدفع كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي ( الونش)، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني.

خط الوسط الهجومي: عبدالله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.