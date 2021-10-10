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منتخب ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة

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منتخب السعودية ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة منتخب ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة

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يلعب منتخب السعودية ضد الصين في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2022 والمقرر اقامتها في قطر.

وتحظى مواجهة الأخضر والتنين بمتابعة جماهيرية كبيرة وتغطية إعلامية مميزة نظرًا لوجود عناصر مميزة في القائمتين والطبيعة التاريخية للمواجهات.

توفر عدد من المنصات الإلكترونية خدمة متابعة أحداث بث مباشر والصين كما يوفر «المصري اليوم» خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت ، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

تردد قناة ssc7 الناقلة لمباراة السعودي

وسيتم نقل مباراة منتخب السعودية ضد الصين تلفزيونيًا عبر شاشة قناة ssc7 الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي والمنتخبات الوطنية بمختلف درجاتها.

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ويمكنكم استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد: 11747 أو 12418 بالاستقطاب الأفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 2/3.

تشكيل مباراة السعودية والصين القادمة

سيحافظ المدرب الفرنسي هارفي رينارد على القوام الأساسي الذي نجح في الفوز على المنتخب الياباني بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الماضية من مباريات المجموعة الثانية.

جماهير المنتخب السعودي - صورة أرشيفية

وأعلن الأخضر عن قائمة لقاء الثلاثاء وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي

خط الدفاع: محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، على البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله عطيف، ياسر الشهراني، محمد كنو، على الحسن، عبدالإله المالكي، على الأسمري، سامي النجعي، سلمان الفرج.

خط الهجوم: فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمين يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

ومن المنتظر أن تظهر مباراة منتخب السعودية ضد الصين حضورًا جماهيريًا كبيرًا في ملعب الجوهرة المشعة وذلك بعدما نفذت تذاكر الحصور بالكامل.

المصرى اليوم

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