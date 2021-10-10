أخبار عاجلة

إيفاء : لا يوجد إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة -
بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام -
المملكة الأولى بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية -
كاتب يمنى: الإخوان تعيش حالة انشقاق وتصدع غير مسبوقة -
محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور) -
محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور) -
محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 96 شخصا من ذوي الهمم بالقطاع الخاص -
البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية -
«آداب الإسكندرية» تحتفل بتخريج الدفعة 79 للعام الجامعي 2021 بحضور المحافظ (صور) -
وزير الزراعة: لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإعدام لبائع وربة منزل قتلا ابنة الثانية في طوخ لممارسة الرذيلة

Print
الإعدام لبائع وربة منزل قتلا ابنة الثانية في طوخ لممارسة الرذيلة الإعدام لبائع وربة منزل قتلا ابنة الثانية في طوخ لممارسة الرذيلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا، إحالة أوراق بائع خضار وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتحديد جلسة 11 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، لقتلهما ابنة المتهمة الثانية بطوخ حتي يخلو لهما الجو لممارسة الرذيلة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين «م ح ع»، 33 سنة، بائع خضار و«ذ أ ح»، 21 سنة ربة منزل، قتلا المجني عليها الطفلة ابنة المتهمة الثانية مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص من الطفلة المجني عليها بأن قام المتهم الأول بالتعدي على الطفلة بالضرب وإسقاطها من علو عدة مرات ما أسفر عنه وجود تكسير بأطرافها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بإحراق جسد الطفلة بالسجائر وتوالت أفعاله بمعاونة المتهمة بأن قام بخنق الطفلة من تحت ذراعيها ضاغطا على صدرها، وأبلغ المتهمة التي تجردت من كل مشاعر الأمومة بتكميم فم الطفلة المجني عليها وأنفها لكتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط ربة منزل وعشيقها قاما بقتل نجلة المتهمة الأولى حتى يخلو لهما الجو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كاتب يمنى: الإخوان تعيش حالة انشقاق وتصدع غير مسبوقة

كاتب يمنى: الإخوان تعيش حالة انشقاق وتصدع غير مسبوقة

محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)

محافظ الإسكندرية يُسلّم مساعدات ومساهمات لـ60 أسرة ببرج العرب (صور)

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور)

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف الحملات بمحيط المدارس (صور)

محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 96 شخصا من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 96 شخصا من ذوي الهمم بالقطاع الخاص