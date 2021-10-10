الإعدام لبائع وربة منزل قتلا ابنة الثانية في طوخ لممارسة الرذيلة

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قرّرت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا، إحالة أوراق بائع خضار وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتحديد جلسة 11 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، لقتلهما ابنة المتهمة الثانية بطوخ حتي يخلو لهما الجو لممارسة الرذيلة.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين «م ح ع»، 33 سنة، بائع خضار و«ذ أ ح»، 21 سنة ربة منزل، قتلا المجني عليها الطفلة ابنة المتهمة الثانية مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص من الطفلة المجني عليها بأن قام المتهم الأول بالتعدي على الطفلة بالضرب وإسقاطها من علو عدة مرات ما أسفر عنه وجود تكسير بأطرافها.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بإحراق جسد الطفلة بالسجائر وتوالت أفعاله بمعاونة المتهمة بأن قام بخنق الطفلة من تحت ذراعيها ضاغطا على صدرها، وأبلغ المتهمة التي تجردت من كل مشاعر الأمومة بتكميم فم الطفلة المجني عليها وأنفها لكتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط ربة منزل وعشيقها قاما بقتل نجلة المتهمة الأولى حتى يخلو لهما الجو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.