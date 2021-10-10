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الرئيس الباكستاني: إكسبو 2020 دبي أفضل تجمع للالتقاء والتعاون بين الدول

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الرئيس الباكستاني: إكسبو 2020 دبي أفضل تجمع للالتقاء والتعاون بين الدول الرئيس الباكستاني: إكسبو 2020 دبي أفضل تجمع للالتقاء والتعاون بين الدول

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قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن إكسبو 2020 دبي هو أفضل تجمع لالتقاء دول العالم والتعاون فيما بينها من خلال مشاركة 192 دولة من جميع أنحاء العالم، مضيفا أنه عندما ينظر إلى جناح بلاده يشعر بالإعجاب والفخر، لأن فيه فن جميل.

وأضاف علوي أن الجناح الباكستاني سيكون ضمن أهم المشاركات الدولية، فهو يجمع في محتواه ديانات باكستان، وأعمالا مميزة لفنانين وحرفيين ورساميين باكستانيين؛ لذا، فهو جميل جداً، وهذا الجمال يتجسد أيضاً في التصميم الخارجي للجناح.

وأشار إلى أن بلاده تحاول إبراز نفسها للعالم؛ وهذا هو أفضل مكان لهذا الهدف.، تسعى باكستان لإحلال السلام، وتحاول تعريف العالم بأديان شعبها وتاريخها.

وتابع: قبل 7000 عام كان لدينا مدينة كبيرة، كانت بها صرف صحي، وموارد مياه. ولم تكن باكستان قادرة على إظهار كل ذلك. أيضا.

وأضاف رسالة باكستان إلى العالم هي السلام، توقفوا عن القتال وانظروا بدلا من ذلك إلى الاحترار العالمي ونقص المياه.. نتحدث عن السلام فقط.

المصرى اليوم

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