محافظ الغربية يضع حجر أساس «900- 900»: المستشفى يخدم كل أبناء الدلتا

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أكد الدكتور طارق رحمي أن المستشفى الجامعي التعليمي الجديد بالمحلة الكبرى يأتي في إطار الجهود المستمرة لجامعة طنطا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال منظومة طبية علاجية متكاملة تهدف لدعم وبناء الإنسان المصري وانطلاقاً نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع.

وأكد المحافظ خلال مشاركته في وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى، الأحد، أن هذا الصرح العملاق سيقدم خدماته الطبية ليس لأهل المحافظة فقط ولكن لكل أبناء الدلتا، مثمناً جهود الدولة المصرية واهتمامها بصحة الإنسان حتى يكون قادراً على العطاء والمشاركة في معركة التنمية والبناء، حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من الخطوات تمثلت في (البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل، إنشاء العديد من المستشفيات الحديثة، تدريب الأطقم الطبية، إطلاق العديد من المبادرات الصحية وتقديم الخدمات الطبية المميزة لكافة فئات المجتمع من الأطفال، الشباب، كبار السن، المرأة وذوي الهمم)، ذلك إلى جانب تطوير منظومة الدواء وتوفير الأمصال والطعوم والتي عكست قدرة الدولة المصرية على احتواء جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حضر الفعالية حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ود.أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق والمستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية والإعلامي أحمد شوبير والإعلامي احمد المسلماني والكابتن شوقى غريب والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.