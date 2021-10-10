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معلول وساسي يقودان التونسي أمام موريتانيا

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معلول وساسي يقودان المنتخب التونسي أمام موريتانيا معلول وساسي يقودان التونسي أمام موريتانيا

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أعلن منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيلة فريقه اليوم أمام موريتانيا، التي ستنطلق بعد قليل على ملعب الأوليمبي الكبير في نواكشوط، في الجولة الرابعة لتصفيات 2022.

وتقابل المنتخبانالأسبوع الماضي في تونس، وفاز نسور قرطاج بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب تونس الصدارة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، ويتذيل الموريتاني المجموعة.
ويغيب عن التشكيل يوسف المساكني، وانيس بن سليمان للإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى.

في الدفاع: حمزة المثلوثي- ديلان براون- منتصر طالبي- على معلول.

خط الوسط: فرجاني ساسي- إلياس السخيري- عيسى العيدوني.

خط الهجوم: نعيم سليتي- حمزة رفيعة - سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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