وزير التعليم لأولياء الأمور: تعيين المدرسين مرهون بسدادكم للمصروفات

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علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على فكرة تطوع المعلمين قائلاَ إن «كثيرين يتحدثون عن عدم تعيين خريجي كلية التربية، لكن باب التعيين الخاص بالجهاز الإداري للدولة أُغلق، وبالتالي صلاحية التعيين غير متوفرة لنا».

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إنه يحاول إيجاد موارد من خارج الموازنة، «لذلك نحث أولياء الأمور دائمًا على سداد المصروفات، لأننا مش هنقدر نعين حد ولا نثبته».

وكشف أن عجز المعلمين يبلغ 260 ألف معلم، مشيرًا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور.

وأكمل: «اقترحنا فكرة التطوع للأسباب السالفة، والمالية حددت مبلغ 20 جنيهًا للحصة، ومن لديه الوقت والرغبة يتقدم، بشرط أن يكون مؤهلا»، مؤكدا استجابة عدد كبير لمبادرة تطوع المعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الأولوية ستُمنح للمتطوعين مستقبلا حال توفر فرصة.