تكريم اسم الراحل «أحمد إدريس» في احتفالية الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر ‏المجيد

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الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، قاما بتكريم اسم الراحل أحمد محمد أحمد إدريس، صاحب فكرة الشفرة النوبية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وتسلم نجل شقيقه محمد إدريس درع الأهلي وشهادة تقدير.
جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أقيمت داخل مقر النادي بالجزيرة، وشهدت عرض فيلم تسجيلي تضمن العديد من المشاهد لهذه المناسبة العظيمة، وحديث الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر، ومباراة خماسية جمعت بين نجوم النادي القدامى.
وأقيمت الاحتفالية بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والسيد اللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.