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تكريم اسم الراحل «أحمد إدريس» في احتفالية الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر ‏المجيد

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تكريم اسم الراحل «أحمد إدريس» في احتفالية الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر ‏المجيد تكريم اسم الراحل «أحمد إدريس» في احتفالية الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر ‏المجيد

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الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز ‏الرياضة للقوات المسلحة، قاما بتكريم اسم الراحل أحمد محمد أحمد إدريس، صاحب فكرة الشفرة النوبية‎ ‎‎ ‎خلال حرب أكتوبر المجيدة، وتسلم نجل شقيقه محمد إدريس درع الأهلي وشهادة تقدير. ‏

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أقيمت داخل ‏مقر النادي بالجزيرة، وشهدت عرض فيلم تسجيلي تضمن العديد من المشاهد ‏لهذه المناسبة العظيمة، وحديث الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وكلمة ‏الرئيس عبدالفتاح خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر، ‏ومباراة خماسية جمعت بين نجوم النادي القدامى.‏

وأقيمت الاحتفالية بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ‏والسيد اللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا ‏عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد ‏خالد محمود، رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس ‏جهاز الرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة ‏بالقاهرة، نائبًا عن السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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