عميد تجارة كفر الشيخ تكرم طالبًا لأمانته: عثر على 20 ألف جنيه وأعادها لصاحبها

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كرّمت الدكتورة شيرين حامد أبووردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، الطالب إسلام عبدالله رمضان، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، تقديراً لأمانته بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه على رصيف محطة قطار بيلا، وسلم المبلغ لصاحبه.

وحرصت عميد الكلية، على إهداء درع كلية التجارة وشهادة تقدير إلى الطالب الأمين، مُشيرةً إلى أنه يجب الاهتمام بهذه النماذج، وإلقاء الضوء عليها، وتشجيعها، ليُصبحوا مثل أعلى يُحتذى به لغيرهم من الأشخاص.

وأشادت عميد كلية التجارة، بأمانة الطالب إسلام عبدالله رمضان، وحرصه على رد الحقوق لأصحابها، لافتةً أن التكريم الذي حصل عليه الطالب الأمين لا يُوازي القيم الأخلاقية التي قدمها ما جعلته مثالاً وقدوة للجميع.

من جانبه، أعرب الطالب الأمين إسلام عبدالله رمضان، عن سعادته بتكريمه في مجلس كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، في حضور رؤساء الأقسام بالكلية، اليوم الأحد، ومنحه درع الكلية وشهادة تقدير، مُؤكداً أنه لم يفعل سوى ما أملاه عليه ضميره، وأنه نشأ على الأمانة، ويخشى الله في نفسه وأُسرته.

جدير بالذكر، أن الشاب إسلام عبدالله رمضان، صاحب الـ24 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، أصبح مثالاً مُشرفاً في الأمانة بعدما عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 20 ألف جنيه على رصيف محطة قطار بيلا، وسلّم المبلغ لصاحبه، ورفض أخذ مُقابل نظير أمانته.