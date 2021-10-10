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بعد الكلاب والقطط والقرود..  "الحمير" تهدد حياة سالكي "فرعة النماص"

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بعد الكلاب والقطط والقرود..  

يشكّل انتشار "الحمير" خطرًا جسيمًا على حياة سالكي طريق الفرعة - النماص، حيث تنتشر بشكل يثير القلق والمخاوف، على جنبات طريق الفرعة - النماص، خصوصًا في ساعات الليل، ما يهدد حياة سالكي الطريق.

وطالب سالكو الطريق من الجهات المعنية، اتخاذ الحلول العاجلة، والحد من انتشار "الحمير" قبل وقوع أي حادث، وإزهاق الأرواح - لا قدّر الله -.

وكانت "سبق" نشرت أمس، مناشدة مرتادي حدائق ومتنزهات النماص، بوضع حلول جذرية لانتشار القطط والقرود والكلاب داخل مواقع التنزه.

بعد الكلاب والقطط والقرود..  

بعد الكلاب والقطط والقرود..  

بعد الكلاب والقطط والقرود..  

بعد الكلاب والقطط والقرود..  

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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