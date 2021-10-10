رحيل مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان عن عمر ناهز 85 عامًا

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رحل مهندس البرنامج النووي الدكتور عبدالقدير خان، الأحد، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد تدهور حالته الصحية.

ويعتبر خان أحد أبرز مؤسسي البرنامج النووي الباكستاني، ويحظى بالتبجيل في بلاده لبناءه أول قنبلة ذرية في العالم الإسلامي، وفقا لقناة «جيو نيوز» المحلية.

وعانى خام من صعوبة في التنفس ونقل بعد ذلك إلى المستشفى، صباح الأحد، لكن تدهورت صحته أكثر بعد إصابته بنزيف في رئتيه، ما أدى إلى وفاته.

وأعلنت عائلته أن صلاة الجنازة ستؤدى في مسجد فيصل في العاصمة إسلام أباد.

وكان خان قد نقل إلى المستشفى في 26 أغسطس الماضي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنه خرج بعد شفائه.

وقال وزير الداخلية، شيخ رشيد أحمد، إن الحكومة ستقيم جنازة رسمية للعالم تقديرا لخدمته لبلاده.

وقال الرئيس الباكستاني، عارف علوي، في تغريدة عبر تويتر: «عرفت عبدالقدير خان شخصيا منذ عام 1982»، مضيفا أن عمله في المجال النووي «ساعد في إنقاذ باكستان، ولن تنسى الأمة الممتنة خدماته، وعبر رئيس الوزراء عمران خان، في تغريدة عبر تويتر، عن حزنه الشديد لوفاة العالم النووي، وأشاد بأعماله التي وفرت الأمن لباكستان ضد جار نووي عدواني أكبر بكثير على حد تعبيره.

وولد خان في 1 أبريل عام 1936 في مدينة «بوبال» عاصمة ولاية «ماديا براديش»، وسط الهند، وكان من بين من هاجروا إلى باكستان عام 1947 مع عائلاتهم، وحصل على شهادته في الهندسة من إحدى جامعات هولندا عام 1967، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعدنية من بلجيكا.

وأصبح العالم الراحل بطلا قوميا، ليس فقط في باكستان ولكن في العالم الإسلامي أيضا، عندما قدمت باكستان في مايو 1998 ردا مناسبا للهند من خلال إجراء تجاربها النووية.