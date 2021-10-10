أخبار عاجلة

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا -
صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة -
المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة -
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية -
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي -
الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى -
العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي -
ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر -
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي -
الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

العاهل الأردني يؤكد دعمه للبنان خلال لقائه نجيب ميقاتي

Print
العاهل الأردني يؤكد دعمه للبنان خلال لقائه نجيب ميقاتي العاهل الأردني يؤكد دعمه للبنان خلال لقائه نجيب ميقاتي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، الأحد، دعم بلاده المستمر للبنان، جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتناول اللقاء علاقات البلدين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات، كما جرى بحث الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، وجدد الملك عبدالله التأكيد على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه، بحسب الوكالة.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها ميقاتي للأردن.

ونالت حكومة ميقاتي ثقة البرلمان في 20 سبتمبرالماضي، بعد 13 شهرا من التعثّر، إثر استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيّام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية