العاهل الأردني يؤكد دعمه للبنان خلال لقائه نجيب ميقاتي

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أكد عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، الأحد، دعم بلاده المستمر للبنان، جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتناول اللقاء علاقات البلدين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات، كما جرى بحث الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، وجدد الملك عبدالله التأكيد على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه، بحسب الوكالة.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها ميقاتي للأردن.

ونالت حكومة ميقاتي ثقة البرلمان في 20 سبتمبرالماضي، بعد 13 شهرا من التعثّر، إثر استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيّام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.