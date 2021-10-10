وزير التعليم: استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا، مردفا:«بامكان أولياء الأمور متابعة اولادهم ومدي تحصيله للدروس من خلال قناة مدرستنا».

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج «صالة التحرير» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:«نقوم حاليا بإنشاء مصنع للفصول الذكية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع».

وأضاف وزير التربية والتعليم: “سنبدأ في تطبيق الوجبة المدرسية هذا العام ولكن نحتاج بعض الوقت، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم وجبات لنحو 13 مليون طالب يوميا في كافة المحافظات”.