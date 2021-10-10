«التعليم» عن تزاحم أولياء الأمور لحجز الديسك الأول: هناك قواعد متبعة

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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك اجماعًا من الطلاب على أن التواجد في المدرسة مهم، معقبًا: «الطلاب وأولياء الأمور مبسوطين جدًا بعودة الدراسة في المدرسة».

وتابع «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك 24 مليون طالب وطالبة عادوا للدراسة اليوم، مشيرًا إلى أن كل قيادات الوزارة تتابع عودة الدراسة، وتعمل على رصد أي سلبيات، ومعالجتها.

وأضاف أن الحصة الأولى من الدراسة كانت حول انتصار أكتوبر، وهذا الامر يهدف لتنمية الوطنية لدى الجيل الحالي، معقبًا:«لولا أكتوبر لما كانت الجمهورية الجديدة التي تحدث الآن».

وعلّق على قفز بعض أولياء الأمور الأسوار لحجز الديسك الأول، قال: «هناك آليات وتعليمات حول قواعد الجلوس في الفصول الدراسة، فالطالب الطويل يجلس في الآخر، والطالب القصير يجلس في المقدمة، وهناك تعليمات كل المدارس لتطبيق هذه المعايير».