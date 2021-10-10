أخبار عاجلة

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا -
صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة -
المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة -
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية -
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي -
الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى -
العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي -
ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر -
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي -
الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم» عن تزاحم أولياء الأمور لحجز الديسك الأول: هناك قواعد متبعة

Print
«التعليم» عن تزاحم أولياء الأمور لحجز الديسك الأول: هناك قواعد متبعة «التعليم» عن تزاحم أولياء الأمور لحجز الديسك الأول: هناك قواعد متبعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك اجماعًا من الطلاب على أن التواجد في المدرسة مهم، معقبًا: «الطلاب وأولياء الأمور مبسوطين جدًا بعودة الدراسة في المدرسة».

وتابع «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك 24 مليون طالب وطالبة عادوا للدراسة اليوم، مشيرًا إلى أن كل قيادات الوزارة تتابع عودة الدراسة، وتعمل على رصد أي سلبيات، ومعالجتها.

وأضاف أن الحصة الأولى من الدراسة كانت حول انتصار أكتوبر، وهذا الامر يهدف لتنمية الوطنية لدى الجيل الحالي، معقبًا:«لولا أكتوبر لما كانت الجمهورية الجديدة التي تحدث الآن».

وعلّق على قفز بعض أولياء الأمور الأسوار لحجز الديسك الأول، قال: «هناك آليات وتعليمات حول قواعد الجلوس في الفصول الدراسة، فالطالب الطويل يجلس في الآخر، والطالب القصير يجلس في المقدمة، وهناك تعليمات كل المدارس لتطبيق هذه المعايير».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية