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طبيب ذكورة: هذا سبب الإصابة بعلة ليلة الزفاف

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طبيب ذكورة: هذا سبب الإصابة بعلة ليلة الزفاف طبيب ذكورة: هذا سبب الإصابة بعلة ليلة الزفاف

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قال الدكتور أحمد عادل، استشاري أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، إن الضعف الجنسي أو عدم القدرة الجنسية مرض مثل أي مرض، وليس أمرًا عيبًا، وعلاجه ممكن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأسباب لضعف القدرة الجنسية.

وأضاف «عادل»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الضعف الجنسي يعني عدم قدرة الرجل على إقامة العلاقة الجنسية بشكل سليم في عدد يتجاوز أكثر من 50% في اللقاء الزوجي، وأسباب الضعف قد تكون نفسية أو عضوية.

وتابع أن علة ليلة الزفاف تحدث نتيجة التوتر والقلق وبعض الموروثات وتحويل ليلة الزفاف لأداء واجب، ففي بعض الأحيان تهتز ثقة الرجل في نفسه، وتجعله غير قادر على إقامة العلاقة الزوجية.

المصرى اليوم

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