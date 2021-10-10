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نقدم فيما يلي ترتيب قوائم مجموعات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، ومنها مجموعة مصر التي تتصدر المجموعة السادسة في تصفيات المونديال.

ولعب منتخب مصر 3 مباريات ضمن مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة ليحرز 7 نقاط بعد لعب 3 مباريات، ويكون ترتيب مصر الأول في مجموعته قبل لقاء ليبيا.

ويقابل الفريق المصري منتخب ليبيا مساء الغد الإثنين في دور العودة.

ترتيب مجموعات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم

وتتصدر الجزائر وبوركينا فاسو المجموعة الأولي بعد لعب 3 مباريات بعدد 7 نقاط لكل منهما ويليهما النيجر 3 نقاط وخسر فريق جيبوتي المباريات الثلاثة.

وتتصدر تونس المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 9 نقاط ولعب 3 مباريات ويليها غينيا الإستوائية برصيد 7 نقاط ولعب 4 مباريات، ثم زامبيا 4 نقاط ولم يفز فريق موريتانيا بأيًا من المباريات.

وتأتي نيجيريا في صدراة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد لعب 3 مباريات، ويليها الرأس الأخصر برصيد 5 نقاط ثم ليبيريا وأفريقيا الوسطي برصيد 4 نقاط.

وتتصدر ساحل العاج المجموعة الرابعة في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات ويليها الكاميرون برصيد 6 نقاط ولعب 3 مباريات، ثم ملاوي 3 نقاط ونقطة واحدة لفريق موزمبيق.

وتتصدر مالي المجموعة الخامسة بعدد 10 نقاط بعد لعب 4 مباريات، ويليها أوغندا برصيد 8 نقاط و4 مباريات، ويليهما كينيا نقطتين ورواندا نقطة واحدة.

مجموعة مصر: تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.

وتحتل جنوب أفريقيا المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط و3 مباريات، ثم غانا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، وإثيوبيا برصيد 3 نقاط ثم زيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

وتأتي السنغال في صدرارة المجموعة الثامنة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 9 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها ناميبيا برصيد 4 نقاط و3 مباريات، ثم الكونغو برصيد نقطتين وتوجو برصيد نقطة واحدة.

وتتصدر المغرب المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط و3 مباريات، ثم غينيا بيساو برصيد 4 نقاط و4 مباريات، وغينيا برصيد 3 نقاط ثم السودان برصيد نقطتين.

وتأتي تنزانيا وبنين في صدرارة المجموعة العاشرة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 4 مباريات لكل من الفريقين، ويليهاالكونغو الديمقراطية برصيد 5 نقاط ثم مدغشقر برصيد 3 نقاط.

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