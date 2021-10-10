الجيزة تزيل تعديات على 3 آلاف متر أملاك دولة في الصف

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تمكّنت محافظة الجيزة من إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة الصف على مساحة 3320م٢ في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة كافه التعديات على الأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات التي شرع المخالف بإقامتها والتحفظ على أوناش ومستلزمات بناء قبل قيام المخالف باستكمال بناء الأسوار وتقسيم الأرض.

وتمت الإزالة من خلال لجنة مشتركة من جهاز المنطقة الصناعية بالصف ومركز الصف والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي ومسئولي الأملاك والتنظيم.