أخبار عاجلة

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا -
صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة -
المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة -
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية -
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي -
الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى -
العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي -
ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر -
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي -
الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة تزيل تعديات على 3 آلاف متر أملاك دولة في الصف

Print
الجيزة تزيل تعديات على 3 آلاف متر أملاك دولة في الصف الجيزة تزيل تعديات على 3 آلاف متر أملاك دولة في الصف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت محافظة الجيزة من إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة الصف على مساحة 3320م٢ في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة كافه التعديات على الأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات التي شرع المخالف بإقامتها والتحفظ على أوناش ومستلزمات بناء قبل قيام المخالف باستكمال بناء الأسوار وتقسيم الأرض.

وتمت الإزالة من خلال لجنة مشتركة من جهاز المنطقة الصناعية بالصف ومركز الصف والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي ومسئولي الأملاك والتنظيم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية