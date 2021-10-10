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محافظ بني سويف: المحافظة نفذت خطوات عملية وجادة لتعظيم دور المرأة في شتى المجالات

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محافظ بني سويف: المحافظة نفذت خطوات عملية وجادة لتعظيم دور المرأة في شتى المجالات محافظ بني سويف: المحافظة نفذت خطوات عملية وجادة لتعظيم دور المرأة في شتى المجالات

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أعرب الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، عن سعادته بإطلاق حملة «بالوعي… بتتغير للأفضل»، لاسيما وأنها تتناول عددا من المحارو المهمة التي تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التي تتعلق بحياة واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، وبما يتواكب مع جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، بالتوازى مع جهودها لبناء الشخصية المصرية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المحافظة قد نفذت خطوات عملية وجادة لدعم وتعظيم دور المرأة في شتى المجالات، باعتبارها شريكاً أساسياً وركيزة داعمة لجهود تحقيق التنمية المنشودة،، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من المجالس القومية للمرأة والسكان ووزارات الصحة والتضامن والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة والكنيسة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تكتسب أهميتها من كون الإنسان هو العنصرالمهم في هذا التطوير، إذ تمثل التنمية البشرية الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بكافة أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل على زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد، من توفير حياة صحية بعيدة عن الأمراض، زيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تساهم في توفير سبل العيش الكريم، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

شاركت في افتتاح المبادرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

المصرى اليوم

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