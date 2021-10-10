الجناح الأمريكي في إكسبو دبي يعرض نسخة «جيفرسون» المترجمة للقرآن الكريم

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عرض الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي، لأول مرة، نسخة «توماس جيفرسون» المترجمة للقرآن الكريم، الصادرة عام 1764.

وتعد هذه النسخة، المكونة من مجلدين، واحدة من كنوز مكتبة الكونجرس الأميركي، وتعرض لمدة ثلاثة أشهر في الجناح الأميركي بعد أن وصلت في صندوق خشبي صنع خصيصاً لنقلها بطريقة آمنة.

ويُعتبر المجلدان طبعة ثانية من الترجمة الصادرة في العام 1734 للمستشرق الإنجليزي جورج سيل، وهما أبرز ما يعرضه جناح الولايات المتحدة الأميركية في إكسبو 2020 دبي تحت عنوان «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل»، وهي عبارة مقتبسة من خطاب جيفرسون الشهير خلال إعلانه الاستقلال.

وقد اهتم توماس جيفيرسون، وهو ثالث رئيس أميركي (1801-1809)، بالديانات العالمية، حيث اقتنى نسخة من القرآن الكريم عندما كان عمره لا يتجاوز الـ 22 عاماً.

وقالت أمينة مكتبة الكونجرس، كارلا هايدن: «كان توماس جيفرسون مهتما على نطاق واسع بمجموعة متنوعة من وجهات النظر الدينية، وتاريخ أمتنا هو انعكاس غني وجميل للأفكار والثقافات والديانات المتنوعة لمواطنيها».

وقد تم نقل نسخة القرآن الكريم المترجمة في صندوق خشبي صنع خصيصا للنقل بطريقة آمنة ودقيقة للغاية، حيث أرفق فيه جهاز استشعار للاهتزازات ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة، ورافقه على طول الطريق موظفو حفظ المكتبات ورجال أمن، وشركة شحن دولية متخصصة في التعامل مع نقل الأدوات النادرة.

وعقب وصول النسخة إلى الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي، قام موظفون متخصصون بتثبيتها في صندوق عرض آمن إلى جانب خريطة مكة المكرمة، لتطالع زائر الجناح فور خروجه من تجربة الصوت والضوء التي تعرض المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة الأميركية.

ويذكر أنه في السنوات الأخيرة، طلب مشرعون مسلمون أميركيون انتخبوا أعضاء في مجلس النواب الأميركي، أداء قسمهم على هذا المصحف المترجم للغة الإنجليزية، كما أنها المرة الأولى التي تكون فيها هذه النسخة خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن الـ 18.

ويتميز الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي بممشى متحرك ينقل الضيوف في رحلة إلى المعارض الرئيسة، كما يتمكن الزوار من تجربة المأكولات الأميركية واختبار الثقافة الأميركية في فناء الجناح، الذي يستضيف عروضا ترفيهية حية على مدار اليوم.