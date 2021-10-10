أخبار عاجلة

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا -
صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة -
المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة -
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية -
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي -
الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى -
العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي -
ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر -
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي -
الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشار وزير التعليم تتفقد بعض المدارس في محافظة كفرالشيخ (صور)

Print
مستشار وزير التعليم تتفقد بعض المدارس في محافظة كفرالشيخ (صور) مستشار وزير التعليم تتفقد بعض المدارس في محافظة كفرالشيخ (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة منى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية، الأحد، مدارس محافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، مؤكدة أنها نقلت تحية الوزير للقيادات التنفيذية والعاملين بالتربية والتعليم والطلاب وأولياء الأمور، واطمأنت على اتباع الإجراءات الاحترازية، والأمن والسلامة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعدد من مديري الإدارات النوعية بالمديرية.

وشملت الجولة مدارس المنتزه للتعليم الأساسي، والشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات، والمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة الشهيد هشام الثانوية للبنات، والمدرسة الاعدادية القديمة للبنات، ومدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات، ومدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسي.

وأجرت حوارا مع التلاميذ عبروا خلاله فرحتهم وارتياحهم لعودتهم للمدارس بعد غياب فترة طويلة، كما استمعت لعدد من المقترحات من الطلاب ووعدت بتوصيلها لوزير التربية والتعليم، كما تابعت وشاركت في تسليم الكتب للطلاب.

وعلى جانب آخر، تفقد المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً منها مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب، وممارسة الانشطة الطلابية، وتفعيل مجموعات التقوية، والحرص على نظافة المدارس، مشدداً على سرعة تسليم الكتب للطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية