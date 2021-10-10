مستشار وزير التعليم تتفقد بعض المدارس في محافظة كفرالشيخ (صور)

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تفقدت الدكتورة منى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية، الأحد، مدارس محافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، مؤكدة أنها نقلت تحية الوزير للقيادات التنفيذية والعاملين بالتربية والتعليم والطلاب وأولياء الأمور، واطمأنت على اتباع الإجراءات الاحترازية، والأمن والسلامة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعدد من مديري الإدارات النوعية بالمديرية.

وشملت الجولة مدارس المنتزه للتعليم الأساسي، والشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات، والمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة الشهيد هشام الثانوية للبنات، والمدرسة الاعدادية القديمة للبنات، ومدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات، ومدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسي.

وأجرت حوارا مع التلاميذ عبروا خلاله فرحتهم وارتياحهم لعودتهم للمدارس بعد غياب فترة طويلة، كما استمعت لعدد من المقترحات من الطلاب ووعدت بتوصيلها لوزير التربية والتعليم، كما تابعت وشاركت في تسليم الكتب للطلاب.

وعلى جانب آخر، تفقد المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً منها مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب، وممارسة الانشطة الطلابية، وتفعيل مجموعات التقوية، والحرص على نظافة المدارس، مشدداً على سرعة تسليم الكتب للطلاب.