وزير التعليم عن أول يوم دراسي: الشكل العام مُرضي.. و«السوشيال ميديا» تُصدر صورًا سلبية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير منظومة التعليم في ظل جائحة كورونا، معلقًا: «وقعنا اليوم آخر أوراق تظلمات الثانوية العامة، جهود الوزارة مستمرة».

وعلق «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، على أول يوم دراسي قائلًا: إن «الشكل العام مرضي، لكن رصدنا بعض المشكلات والقرارات الخاطئة وتعاملنا معها في الحال، فضلا عن تكتل أولياء الأمور أمام المدارس»، مضيفا «السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وتستغل في تصدير صور سلبية، دون معرفة مصدر الصورة».

وأكمل: «تدخل أولياء الأمور في المناهج والامتحانات، وتكتلهم أمام المدارس يؤثر سلبا على العملية التعليمية، وسنتخذ قرارات قريبا بشأن هذا الأمر»، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى أكثر من 20 ألف طلب سنويا للسماح بدخول أبنائهم مدارس قريبة لمنازلهم، رغم زيادة الكثافة.

وتابع: «لدينا مشكلة في الكثافة بسبب الزيادة السكانية، تحدثنا عنها من قبل، والدولة تبنى ما يقرب من 15 ألف أو 20 ألف فصل سنويا، فضلا عن مشروعات حياة كريمة»، معلقا «20 ألف فصل نقطة في بحر، نحتاج إلى 200 ألف فصل».

وأشار إلى أن الوزارة اقترحت فكرة الفصول الذكية لحل أزمة الكثافة، لافتا إلى أنه جاري التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء الفصول الذكية.

وتابع: «الصفوف الدراسية من كي جي وان حتى الصف الرابع تدرس مناهج جديدة مختلفة عن الصفوف الأخرى»، مردفا «إن شاء الله الناس هتشوف التغيير العميق في بناء شخصية الطلاب، نحاول التحدث باستمرار عن التعليم بدلا من الامتحانات».

وأضاف: «سيتم منح طلاب الثانوية نواتج التعلم، إضافة إلى النسخ الرقمية للكتب، فضلا عن تحديد جميع المنصات، وإتاحة فيديوهات لتدريب المعلمين والأمهات على قناتي مدرستي»، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الوجبة المدرسية الجديدة خلال العام الجديد بشكل تدريجي على المحافظات.

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول تكلفة الوجبات المدرسية إلى 8 مليارات جنيه، بدلا من ملياري جنيه، مناشدا أولياء الأمور بالتعاون مع الوزارة.

وأشار إلى أن عملية سداد تأمين التابلت بدأت اليوم، ومن المقرر تسليمه للطلاب خلال 3 أسابيع، لافتا إلى أن الكتب المدرسية الخاصة بالصفوف من كي جي وان حتى الصف الثالث الابتدائي متوفرة في مخازن المديريات، فضلًا عن الانتهاء من معظم كتب الصف الرابع الابتداء.

ورجح شوقي توزيع الكتب على معظم الصفوف الدراسية خلال أول أسبوعين من الدراسة.

وحول فكرة تطوع المعلمين، قال وزير التعليم إن «كثيرون يتحدثون عن عدم تعيين خريجي كلية التربية، لكن باب التعيين الخاص بالجهاز الإداري للدولة أغلق، وبالتالي صلاحية التعيين غير متوفرة لنا»، مضيفا «نحاول إيجاد موارد من خارج الموازنة لذلك نحث أولياء الأمور دائمًا على سداد المصروفات، مش هنقدر نعين حد ونثبته»، مشيرًا إلى أن عجز المعلمين يبلغ 260 ألف معلم، وكل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور.

وأكمل: «اقترحنا فكرة التطوع للأسباب السالفة والمالية حددت مبلغ 20 جنيها للحصة، ومن لديه الوقت والرغبة يتقدم، بشرط أن يكون مؤهلا»، مؤكدا استجابة عدد كبير لمبادرة تطوع المعلمين«، مؤكدًا أن الأولوية ستُمنح للمتطوعين مستقبلا حال توفر فرصة.