أخبار عاجلة

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا -
صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة -
المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة -
أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية -
سيد عبدالحفيظ يهدي السفير المصري بالنيجر درع الأهلي -
الزمالك يمنح السفير المصري في كينيا درع وشعار النادى -
العراق.. «الإطار التنسيقي» يرفض نتائج الانتخابات: ستؤثر على الوفاق المجتمعي -
ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تُغتفر -
«الوزراء السوري» ينعى ويستنكر اغتيال «الصالح» من قبل الاحتلال الإسرائيلي -
الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حاكم إقليم كيونغكي يفوز بترشيح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الكورية

Print
حاكم إقليم كيونغكي يفوز بترشيح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الكورية حاكم إقليم كيونغكي يفوز بترشيح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الكورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز حاكم إقليم كيونغكي «لي جيه-ميونغ» بترشيح الحزب الديمقراطي الحاكم له في الانتخابات الرئاسية القادمة قبل حوالي 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس العام القادم.

وأعلن الحزب فوز «لي جيه-ميونغ» بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في أعقاب الجولة الـ11 الأخيرة لمنطقة سيئول من الانتخابات التمهيدية الحزبية في الملعب الأولمبي في سيئول.

وحصل «لي» البالغ من العمر 56 عاما وتحول من محامي حقوق الإنسان إلى سياسي، على نسبة 50.29% من إجمالي الأصوات تم الإدلاء بها في الانتخابات التمهيدية للحزب المكونة من 11 جولة منذ أوائل الشهر الماضي، وتلاه رئيس الوزراء الأسبق «لي ناك-يون» بنسبة 39.14%

وفازت وزيرة العدل السابقة «تشو مي-أيه» بنسبة 9.01% وحصل النائب «بارك يونغ-جين» على نسبة 1.55%%.

ويتهم حزب المعارضة الرئيسي «لي» بتدبير مخطط لتحقيق أرباح فلكية لشركة إدارة الأصول «هواتشون ديه يو» والشركات السبع التابعة لها بعد اختيار الشركة التي لم يُسمع عنها من قبل كشريك مدني في المشروع

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وصول 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

المسلم يلتقي مع مصطفى وإدريس لبحث إنشاء بطولات دولية مشتركة

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية

أكرم يسرى: مصر من أقوى منتخبات العالم.. والزمالك قدم أداء رائعا بمونديال الأندية