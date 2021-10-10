حاكم إقليم كيونغكي يفوز بترشيح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الكورية

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فاز حاكم إقليم كيونغكي «لي جيه-ميونغ» بترشيح الحزب الديمقراطي الحاكم له في الانتخابات الرئاسية القادمة قبل حوالي 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس العام القادم.

وأعلن الحزب فوز «لي جيه-ميونغ» بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في أعقاب الجولة الـ11 الأخيرة لمنطقة سيئول من الانتخابات التمهيدية الحزبية في الملعب الأولمبي في سيئول.

وحصل «لي» البالغ من العمر 56 عاما وتحول من محامي حقوق الإنسان إلى سياسي، على نسبة 50.29% من إجمالي الأصوات تم الإدلاء بها في الانتخابات التمهيدية للحزب المكونة من 11 جولة منذ أوائل الشهر الماضي، وتلاه رئيس الوزراء الأسبق «لي ناك-يون» بنسبة 39.14%

وفازت وزيرة العدل السابقة «تشو مي-أيه» بنسبة 9.01% وحصل النائب «بارك يونغ-جين» على نسبة 1.55%%.

ويتهم حزب المعارضة الرئيسي «لي» بتدبير مخطط لتحقيق أرباح فلكية لشركة إدارة الأصول «هواتشون ديه يو» والشركات السبع التابعة لها بعد اختيار الشركة التي لم يُسمع عنها من قبل كشريك مدني في المشروع