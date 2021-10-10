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كوريا الجنوبية تطلب دعم الإمارات فى تنظيم إكسبو 2030

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كوريا الجنوبية تطلب دعم الإمارات فى تنظيم إكسبو 2030 كوريا الجنوبية تطلب دعم الإمارات فى تنظيم إكسبو 2030

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دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ، الإمارات لدعم بلاده في تنظيم إكسبو 2030، في مدينة بوسان الساحلية،جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، المدير العام للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي 2020، ريم بنت إبراهيم الهاشمي في دبي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن الوزير جونغ ثمن عاليا الافتتاح الناجح لمعرض إكسبو دبي في الإمارات وسط جائحة المستجد

وأعربت الوزيرة الهاشمي عن تقديرها لمشاركة كوريا الجنوبية في معرض إكسبو دبي، وقالت إن الإمارات ستشارك خبرتها حول النجاح في استضافة معرض إكسبو وإقامته، وتواصل الدعم مع كوريا الجنوبية.

المصرى اليوم

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