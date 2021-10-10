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تسجيل 13 وفاة و 567 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

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تسجيل 13 وفاة و 567 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن تسجيل 13 وفاة و 567 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

جي بي سي نيوز :- سُجلت في الأردن 13 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و567 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 832399 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 10802 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 19634 فحص مخبري، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.89%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10313951 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 987 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 807994، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 13603.

وسُجلت 74 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 46 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 451 إصابة.

جي بي سي نيوز

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