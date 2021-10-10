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عباس : تحرك مع الأردن للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

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عباس : تحرك مع الأردن للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى عباس : تحرك مع الأردن للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

جى بي سي نيوز :- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليماته للمندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بالتحرك الواسع والفوري في المنظمة للتصدي لـ”عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى”.

وأفادت وكالة “وفا” بأن الرئيس الفلسطيني “أصدر تعليماته للمندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة وفد الأردن الشقيق لدى الأمم المتحدة، للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، عبر قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لقطعان المستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في رحابه، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها”.

ودعا عباس لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن “لوقف هذا العدوان”.

جي بي سي نيوز

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