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صندوق استثمار لـ«القابضة المالية للطيران المدني» بـ100 مليون جنيه

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صندوق استثمار لـ«القابضة المالية للطيران المدني» بـ100 مليون جنيه صندوق استثمار لـ«القابضة المالية للطيران المدني» بـ100 مليون جنيه

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اطلقت «مصركابيتال»، «صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني ذوالعائد اليومي التراكمي» صندوق ثروتي الإنمائي«، البالغ حجمه المبدئي 100 مليون جنيه، على أن يتم الاكتتاب به لاحقًا من خلال الشركة وشركتها التابعة كابيتال للوساطة في السندات.

وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال خليل البواب أن شركة مصر كابيتال تستمر في التأكيد على ريادتها في قطاع إدارة الأصول من خلال استمرارها في إطلاق منتجات استثمارية تلائم السوق المصري، وهو ما يتضح في إطلاق أربعة صناديق منذ بداية العام منها ثلاثة للسيولة النقدية ذات عائد يومي تراكمي بالإضافة لصندوق مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين «كل شهر» الذي أسسته الشركة بداية الشهر الماضي، وهو ما يبرز المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر كابيتال وكونها ذراع خدمات بنوك الاستثمار لأحد أكبر وأعرق البنوك العاملة في مصر وافريقيا.

وأضاف ان الهدف من إطلاق هذا الصندوق هو إتاحة وسيلة استثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث سيتم استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية نقدية عالية السيولة القصيرة والمتوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن والشركات وبالإضافة إلى الصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى.

وأشار أن الصندوق يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار بهدف تعظيم العوائد وإتاحة سيولة عن طريق صندوق يوفر عائد يومي تراكمي ومدار من قبل خبراء يمتلكون خبرات متنوعة وفلسفة تطبق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، وهي الاستراتيجية التي ينفرد بها قطاع إدارة الأصول بمصر كابيتال في السوق المصري.

وعبر البواب عن سعادته بالتعاون مع الشركة القابضة المالية للطيران المدني في إطلاق هذا الصندوق، معبرًا عن اعتزازه بالثقة التي تحظى بها مصر كابيتال في السوق المصري كأكبر مدير للأصول في مصر وأحد أكبر المديرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث إجمالي حجم الأصول المدارة..

الجدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال نجحت في تنمية قاعدة الأصول المدارة إلى أكثر من 32 مليار جنيه، في طريقها لتحقيق مستهدفاتها في تعظيم قاعدة الأصول المدارة إلى 35 مليار جنيه كما هو معلن.

المصرى اليوم

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