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الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن

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الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن

المدينة نيوز :- قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، لـ 16 دولة بينها الأردن و5 دول عربية أخرى، حسب بيان للاتحاد نشره موقع شينجن فيزا نيوز.
وقال البيان: انه وعقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها وعلى وجه الخصوص، تم إضافة البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى القائمة.

وأوضح البيان، أن البلدان التي شملها القرار هي أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والأردن والكويت ونيوزيلندا وقطر ورواندا والمملكة العربية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة و أوروغواي والصين.
وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.
وأكد البيان أن رفع القيود سيبدأ من اليوم الجمعة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

جي بي سي نيوز

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