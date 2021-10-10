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الخارجية تعبر عن تضامنها مع اليابان بعد تعرض طوكيو لزلزال

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الخارجية تعبر عن تضامنها مع اليابان بعد تعرض طوكيو لزلزال الخارجية تعبر عن تضامنها مع اليابان بعد تعرض طوكيو لزلزال

جى بي سي نيوز  :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب اليابان الصديق بعد تعرض العاصمة طوكيو لزلزال، مساء يوم أمس، أدى لوقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة عن الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

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