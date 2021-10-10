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وصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، إلى مقر مركز أشمنت بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، الأحد، لإطلاق فعاليات حملة الوزارة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» ببني سويف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة».

وتركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات «الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة»، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمون على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.