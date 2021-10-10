أخبار عاجلة

عودة كاملة للمسجد الحرام -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام -
"شراحيلي" يعيد أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة الطائي -
مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" -
في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة التضامن تصل بني سويف لإطلاق حملة «بالوعي بتتغير للأفضل»

Print
وزيرة التضامن تصل بني سويف لإطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» وزيرة التضامن تصل بني سويف لإطلاق حملة «بالوعي بتتغير للأفضل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، إلى مقر مركز أشمنت بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، الأحد، لإطلاق فعاليات حملة الوزارة «بالوعي بتتغير للأفضل» ببني سويف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة».

وتركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات «الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة»، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمون على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم

البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم