آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمان الحصري بعد إجرائها عملية دقيقة في ألمانيا

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كشفت الفنانة شهيرة زوجة الفنان محمود ياسين، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، بعد سفرها إلى ألمانيا لإجرائها عملية جراحية دقيقة .

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا قائلة :«الحمد الله والشكر لله لحبيبتي إيمان الحصري أن ربنا كرمها وخرجها على خير من أزمتها الصحية ونجحت العملية في ألمانيا بنسبه ١٠٠×١٠٠».

وتابعت: «الحمد لله بدموع الفرح، بقولك حمد الله على السلامة يا حبيبتي ويا رب ما تشوفي شر أبدًا وبدعوات كل محبينك ربنا نجاكي، يللا تعالي نوري الدنيا.. فرحانة أوي بكرم ربنا عليكي الحمد لله دعواتكم»

وفي وقت سابق طالبت الصحفة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري متابعيها بالدعاء لها باشفاء العاجل، :«نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية. يا رب» .