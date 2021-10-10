حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بالشرقية والدقهلية

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، ومديريتى أمن الشرقية والدقهلية، حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية المتخصصين في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبط عاطل بالشرقية، حال تواجده بمسكنه بالعاشر من رمضان، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام ودراجة نارية بدون لوحات.

كما تم ضبط عاطل بالشرقية حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته 6 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 قطعة سلاح أبيض.

وفى الدقهلية تم ضبط عاطل حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته 150 لفافة لنبات البانجو المخدر و30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات وبندقية خرطوش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1،550,000 ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.