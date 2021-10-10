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طلاب جامعة الوادي الجديد يستقبلون العام الجامعي الجديد بتحية العلم

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طلاب جامعة الوادي الجديد يستقبلون العام الجامعي الجديد بتحية العلم طلاب جامعة الوادي الجديد يستقبلون العام الجامعي الجديد بتحية العلم

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استقبلت جامعة الوادى الجديد، الأحد، الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، ان فاعليات الدراسة بكليات الجامعة بدأت بتحية العلم بساحة كلية الطب البشرى التي شهدت إنطلاق الدراسة هذا العام وسط اجراءات احترازية ووقائية، بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب والدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف، انه تم التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

من جانبه أكد الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، أن الدراسة بدأت اليوم بكلية الطب بعدد 139 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم عقد لقاء مع الطلاب بحضور اساتذة الكلية بحضور رئيس الجامعة في أول يوم دراسي بالكلية .

من جانبه اكد الدكتور احمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب أنه تم تسكين طلاب وطالبات مختلف الكليات المستحقين بالمدن الجامعية وفق منظومة التسكين الإلكترونية مع تخصيص اماكن بالمدن الجامعية للكليات العملية.

واضاف انه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع اتباع اجراءات التباعد الاجتماعى داخل الحرم الجامعى والالتزام بارتداء الكمامة لاعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين.

المصرى اليوم

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