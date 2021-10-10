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حملة أمنية لضبط الكيانات غير المرخصة والمحال العشوائية في 3 محافظات

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حملة أمنية لضبط الكيانات غير المرخصة والمحال العشوائية في 3 محافظات حملة أمنية لضبط الكيانات غير المرخصة والمحال العشوائية في 3 محافظات

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شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، حملة أمنية، لضبط الكيانات غير المرخصة والمحال العشوائية بالقاهرة ودمياط والإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظات القاهرة ودمياط والإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 3 مصانع ومخزن وشركة و2 عيادة ومحل عشوائية وبدون ترخيص، حيث يتم من خلالها تصنيع الحلوى الجافة وإعادة تدوير زيوت المحركات وتصنيع الأعلاف الحيوانية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 71٫7 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و129٫5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون ترخيص و83 طن زيوت محركات مصنعة من مواد بترولية بدون ترخيص معبأة ومعدة للتداول و35 طن منظفات ومطهرات منزلية بدون ترخيص و2005 عبوة لقاحات وأدوية بيطرية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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