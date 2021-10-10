استمرار الغضب الإيراني الرسمي.. خامنئي يطالب «طالبان» بمعاقبة المتورطين في تفجير مسجد الشيعة

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لا تزال ردود الفعل الإيرانية الرسمية الغاضبة مستمرة إزاء تفجير أحد مساجد الشيعة بولاية قندورز بأفغانستان أثناء أداء صلاة الجمعة.

ودعا المرشد الإيراني على خامنئي، المسؤولين في أفغانستان إلى معاقبة الضالعين في التفجير، الذي تبناه تنظيم «داعش خراسان» واستهدف مسجدا شيعيا بولاية قندوز في شمال أفغانستان، الجمعة، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 143 آخرين على الأقل.

وقال خامنئي، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، ونقلته وسائل إعلام عالمية اليوم إن «حادثة التفجير المريرة والمأساوية التي استهدفت مسجدا وأدت إلى مصرع عدد كبير من المؤمنين المصلين قد آلمتنا.. المتوقع بكل تأكيد من مسؤولي البلد الجار والشقيق أفغانستان معاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى المتعطشين للدماء وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي».

وفي هذ الصدد، أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية هادي طحان نظيف، أن مكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية تقع على عاتق جميع الدول والأوساط الدولية ، حسب وكالة فارس للأنباء اليوم.

وكتب نظيف، في تغريدة له على «تويتر»، أن المجزرة التي ارتكبت ضد المصلين الأفغان على يد تنظيم داعش «الخبيث» تجرح قلب كل إنسان حر.

وأضاف أن توفير أمن الشعب هو من مسؤولية الحكومة الأفغانية وأن مكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية التي ترعاها أمريكا، تقع على عاتق جميع الدول والأوساط الدولية.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وصف في تصريحات له السبت تفجير المسجد الشيعي بأنه «جريمة تهدف لإيجاد التفرقة بين المسلمين»، مقدما التعازي للشعب الأفغاني لوقوع ضحايا بين قتيل وجريح إثر العمل.

وقال: «لا يخفى على أحد أن نمو هذه الحركة الإرهابية التكفيرية تأتي في ظل الدعم الأمريكي والظروف التي هيئتها واشنطن في أفغانستان لتوسعة نشاط مجرمي داعش»، معربا عن قلقه من «استمرار الأعمال الإرهابية والفتنة الطائفية والقومية».

في حين اعتبر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الحادث بأنه جريمة قتل وحشية لا يمكن السكوت عنها، قائلا: «الذين يخفون أنفسهم خلف الشعارات المتشددة، لا يرتكبون الجرائم بحق الأرواح البشرية فحسب، وانما يشوهون الوجه الرحماني للإسلام».

ووقع تفجير المسجد في قندوز بعد أيام من تفجير مسجد آخر في وسط كابول، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، واستهدف التفجير مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية، حيث مكان إقامة جنازة والدة المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد.

وأعلن تنظيم داعش – خراسان، مسؤوليته عن تفجير المسجد في كابول، وهو واحد من سلسلة الهجمات التي شنها التنظيم منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان قبل أكثر من شهر.