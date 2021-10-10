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"الداخلية": ضبط 194 سلاح ناري و273 قضية مخدرات

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"الداخلية": ضبط 194 سلاح ناري و273 قضية مخدرات "الداخلية": ضبط 194 سلاح ناري و273 قضية مخدرات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 194 قطعة سلاح نارى ، و273 قضية مخدرات وتنفيذ 77682 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 194 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 166 متهم، و تنفيذ 77682 حكم قضائى متنوع، ووتشكيلان عصابيين ضما 8 متهمين ، إرتكبوا 16 حادث متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 273 قضية مخدرات بإجمالى 290 متهم، و3 متهم هارب، و26 لقيامهم بأعمال بلطجة، و25487 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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