هاميلتون: مستعد للتضحية بمسيرتي من أجل التغيير..وأنا ليس «سوبر مان»

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أكد لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات «فورمولا 1»، إنه مستعد للمخاطرة بمسيرته، لتعزيز مشاركته الاجتماعية والسياسية، لكنه أكد في نفس الوقت أنه ليس«سوبر مان»، ولا يمكنه إنقاذ العالم بمفرده.

وقال هاميلتون (36 عاما)، في تصريحات لصحيفة «زودويتشه تسايتونج» الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يفضل الفعل على القول، مؤكدا أنه من أشد المدافعين عن التنوع وتكافؤ الفرص.

وأضاف: «لقد وصلت إلى مرحلة أنني جاهز للمخاطرة بمسيرتي، إذا كان ذلك سيساعد على سبيل المثال في إنقاذ حياة، أو لجعل من في السلطة يفكرون في التغيير الذي يخدم البشرية».

وتابع: «أرغب في ألا أكون شخصا يتحدث فقط، أريد التصرف وتقديم المواقف الإيجابية والدعم.. لكنني لست سوبر مان، لا يمكنني إنقاذ العالم بمفردي».

وكان هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، من المؤيدين لحركة «حياة السود مهمة» والتنوع بشكل عام، حيث يرغب في التغيير داخل «فورمولا 1»، وهو أول سائق أسود يخوض سباقًا تابعًا لها.