محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية بمجمع مدارس قويسنا

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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية في أول يوم دراسي بمركز ومدينة قويسنا، تفقد خلالها انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، بحضور هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال أمين مدير الإدارة التعليمية، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسي وتضم 43 فصلا دراسيا (8 رياض أطفال، 24 إبتدائي، 11 للمرحلة الإعدادية)، كما تفقد مدرسة قويسنا المتميزة والمتكاملة للغات وتضم 28 فصلا دراسيا (4 رياض أطفال، 12 إبتدائي، 6 إعدادي، 6 فصول للمرحلة الثانوية)، ومدرسة قويسنا الرسمية للغات وتضم 42 فصلا دراسيا (6 رياض أطفال، 18 إبتدائي، 9 إعدادي، 9 فصول ثانوية).

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن إجمالي عدد المدارس التي تم دخولها الخدمة هذا العام بنطاق قويسنا بلغ 9 مدارس تنوعت الأعمال ما بين توسعات وإنشاء جديد وإحلال كلى وجزئي بإجمالي 104 فصول دراسية.

وخلال جولته، شدد محافظ المنوفية على مدير الإدارة التعليمية بقويسنا بضرورة تنظيم دخول وخروج الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، هذا وقد تفقد المحافظ غرفة الزائرة الصحية لضمان تقديم الخدمة الطبية للطلاب، وإطمئن على توافر أدوات التطهير والتعقيم والاسعافات الأولية التي تقدم للطلاب، مشدداً على إستمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأجري محافظ المنوفية حواراً مع أحد الطلاب للتأكد عن كيفية سير اليوم الدراسي منذ حضوره للمدرسة مروراً بطابور الصباح والحصص الدراسية، موجهاً القائم بأعمال وكيل وزارة التربية التعليم بالتنسيق الكامل مع الوزارة بشأن التوسع في إنشاء مدارس تجريبية جديدة بنطاق قويسنا لإستيعاب الكثافة الطلابية حرصاً على مستقبل الطلاب، وأشار المحافظ إلى أنه خفض سن قبول الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وإستجابة لرغبة أولياء الأمور.