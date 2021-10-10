مصرع ربة منزل وإصابة ابنها.. صدمها «لودر» متعهد نظافة بشبرا الخيمة

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب ابنها بكسور مختلفة إثر اصطدام لودر بهم أثناء جمع القمامة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة والاستعلام عن حالة المصاب والتحفظ على اللودر وسائقه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل العقيد محمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتبين اصطدام لودر جمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة سيدة وابنها اثناء مرورهم بجوار منطقة عمل اللودر مما أدى لوفاة الأم وإصابة الطفل كما تبين ان اللودر يتبع أحد متعهدي جمع القمامة بالحي وتم التحفظ على السائق والمركبة لحين انتهاء التحقيقات.