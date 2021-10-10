أخبار عاجلة

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67% -
دار الإفتاء: يستحب شرعًا التوسل بالنبي والأنبياء وأولياء الله الصالحين -
نائب رئيس الحكومة الليبية: لا أنوي تشكيل حكومة موازية في برقة -
نجم الأهلي السابق يفتح النار ضد موسيماني بعد التعادل مع بطل النيجر -
مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى -
ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز -
رقم سلبي للأهلي في ضربة البداية الأفريقية للمرة الأولى منذ 2016 -
سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري -
إلهام شاهين بفستان «تايجر» في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي -
في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع ربة منزل وإصابة ابنها.. صدمها «لودر» متعهد نظافة بشبرا الخيمة

Print
مصرع ربة منزل وإصابة ابنها.. صدمها «لودر» متعهد نظافة بشبرا الخيمة مصرع ربة منزل وإصابة ابنها.. صدمها «لودر» متعهد نظافة بشبرا الخيمة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب ابنها بكسور مختلفة إثر اصطدام لودر بهم أثناء جمع القمامة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة والاستعلام عن حالة المصاب والتحفظ على اللودر وسائقه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل العقيد محمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتبين اصطدام لودر جمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة سيدة وابنها اثناء مرورهم بجوار منطقة عمل اللودر مما أدى لوفاة الأم وإصابة الطفل كما تبين ان اللودر يتبع أحد متعهدي جمع القمامة بالحي وتم التحفظ على السائق والمركبة لحين انتهاء التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نوفاك: أزمة الغاز في أوروبا قد تتكرر في المستقبل ونحن مستعدون لزيادة الإمدادات

نوفاك: أزمة الغاز في أوروبا قد تتكرر في المستقبل ونحن مستعدون لزيادة الإمدادات

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار

تشيلسي يفوز على برينتفورد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

تشيلسي يفوز على برينتفورد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%