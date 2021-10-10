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سلطت الصحف العالمية الضوء على المباراة المرتقبة بين مصر وليبيا، المقرر لها اليوم فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة فى مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره الليبي فى الجولة الماضية بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، نجح فى كسب ثقة الجماهير المصرية، وإعادة الأداء الجيد للفراعنة بعد ما فقد الكثير من الجماهير الثقة فى أداء المنتخب خلال الفترة الماضية.

فيما قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن المدير الفني البرتغالي نجح فى إعادة الوضع الطبيعى للمنتخب الوطنى فى مجموعته، حيث تصدر المجموعة لأول مرة منذ انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كما احتفلت صحيفة "كيكر" الألمانية، بتألق عمر مرموش وتسجيله هدف الفوز للفراعنة على منتخب ليبيا، حيث قالت أن الفرعون المصرى يسير فى طريق العالمية والتألق وينتظره مستقبل باهر حال استمراره على نفس المستوي.