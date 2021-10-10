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قدم عبدالله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر مردوداً متواضعاً مع الفراعنة خلال مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفضّل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الإبقاء على عبدالله السعيد مع المنتخب خلال مباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات في حين استبعد الموهوب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر وصاحب هدف الفوز على أنجولا في الجولة الأولى من مشوار المونديال.

وتقول لغة الأرقام إن عبدالله السعيد لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن خاصة في ظل أهمية دوره كصانع ألعاب المنتخب والدينامو الذي يمد المهاجمين بالكرات الحاسمة.

ونوضح في السطور التالية أرقام عبدالله السعيد مع منتخب مصر حتى الآن في مشوار تصفيات مونديال 2022.

أرقام عبد الله السعيد في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢

لعب: 3

الدقائق: 112

سجل: 0

صنع: 0

التسديدات: 3

تسديدات بين الثلاث خشبات: 1

العرضيات الصحيحة: 2

دقة تمريراته: 68٪

مراوغات صحيحة: 0

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ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا مساء الاثنين ضمن الجولة الثانية من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.