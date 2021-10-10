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تعرف على موعد مباراة وليبيا بتوقيت وملعب اللقاء

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تعرف على موعد مباراة مصر وليبيا بتوقيت مصر وملعب اللقاء تعرف على موعد مباراة وليبيا بتوقيت وملعب اللقاء

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تتجه أنظار ملايين المصريين عند التاسعة مساء اليوم "الأثنين " صوب ستاد 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية، لمتابعة مباراة الوطنى المصري، عندما يحل ضيفا على نظيره الليبي ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

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يدخل المنتخب الوطني المباراة متصدرا المجموعة ب7 نقاط عقب الفوز على منتخبي ليبيا و انجولا و التعادل مع الجابون ، بينما يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني ب6 نقاط جمعهم من الفوز على منتخبي انجولا والجابون قبل أن يتعرض للهزيمة الجولة الماضية امام الفراعنة .

صورة نشرها محمد صلاح من مشاركته في مباراة أمام ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

وحرص البرتغالى كارلوس كيروش على خوض تدريب أمس على فترتين . حيث أقيمت الفترة التدريبية الأولى صباحًا في الملعب المرفق بفندق الإقامة وشهد التدريب على بعض النواحي البدنية، فيما شهد التدريب المسائي الذي أقيم على ملعب المباراة بالجوانب الخططية من اجل اختيار التشكيل الانسب للمباراة وتطبيق بعض الجمل التطتيكية المقرر تطبيقها أثناء المباراة .

وتحدد موعد مباراة مصر وليبيا عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت ليبيا

المصرى اليوم

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