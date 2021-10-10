مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلاة تلمودية في باحاته

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أدى مستوطنون، الأحد، صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، في الوقت الذي بدأ فيه أسرى فلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية خطوات تصعيدية للمطالبة بوقف الإجراءات «التعسفية ضدهم».

وقال شهود عيان إن موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية حاولوا منع المستوطنين من ذلك، لكن الشرطة الإسرائيلية تدخلت من أجل تأمين صلواتهم وجولاتهم الاستفزازية داخل المسجد، حسب تقرير لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن الستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكن المستوطن من الصلاة بشكل متواصل في المسجد الأقصى.

كانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في 6 أكتوبر الحالي، يمنح المستوطنين حقا في أداء «صلوات صامتة» في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال «المركزية» في القدس، ألغت الجمعة قرار «محكمة الصلح» الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ولاقى قرار منح «اليهود» الحق في أداء «صلوات صامتة» في المسجد الأقصى، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به، واعتبرته انتهاكا صارخا واستخفافا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم، حسب التقرير.

في سياق آخر، بدأ الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية، الأحد، خطوات تصعيدية، رفضا للإجراءات العقابية التي تواصل إدارة السجون تنفيذها بحقهم.

ومن المقرر أن تستمر الخطوات التصعيدية خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بحل قضية أسرى الجهاد بإعادتهم إلى غرفهم، وذلك بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى، عقب انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن «جلبوع»، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى، حسبما أوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى.

وأرجع الأسرى اليوم وجبات الطعام وسيتبعها حتى يوم الأربعاء، من الساعة الرابعة عصرا حتى نهاية اليوم، وسيقومون بإرجاع وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل، والتشاور مع مختلف الفصائل في نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات، ضمن خطوات التصعيد الإضافية، وفقا لتقرير نشرته وكالة وفا الفلسطينية.

يذكر أن 6 من الأسرى الفلسطينين كانوا قد أثاروا ضجة إعلامية في الأوساط الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء، عقب فرار الستة من سجن «جلبوع» شديد الحراسة، والذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، ما أسفر عن ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني.