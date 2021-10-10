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اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مشاركة وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمعرض تراثنا بمثابة دليل قاطع على الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة السياسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكداً أن هناك العديد من الدول الاقتصادية الكبيرة حققت نجاحات كبيرة في اقتصادياتها بسبب اهتمامها الكبير بالمشروعات الصغيرة.

وأكد «المنزلاوى» في بيان له اصدره اليوم أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للنهوض بهذه المشروعات خاصة بعد التيسيرات الكبيرة المقدمة من الدولة ومن البنوك الوطنية لتمويل مثل هذه المشروعات بقروض ميسرة للغاية مشيراً إلى ان مصر اصبح لديها نماذج شبابية ناجحة من شباب رواد الاعمال والاستثمار الذين حققوا نجاحات مبهرة ومشرفة في تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووجه النائب محمد المنزلاوى الدعوة للمواطنين لزيارة معرض تراثنا الذي افتتحه الرئيس السيسى تم افتتاحه بأرض المعارض بالتجمع الخامس، وسيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري معرباً عن ثقته في أن هذا المعرض سيحقق نجاحات كبيرة بعد شهد زحاماً شديداً خلال الساعات القليلة الماضية.

وطالب النائب محمد المنزلاوى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزيرة الصناعة والتجارة وجميع المحافظين بافتتاح معارض مماثلة في جميع المحافظات لتشجيع المستثمرين من الشباب لترويج وتسويق منتجاتهم من مثل هذه المشروعات المهمة التي سيكون لها دورها في دعم الاقتصاد القومى.

كما طالب النائب محمد المنزلاوى من جميع المحافظين اعطاء اولوية قصوى لهذه المشروعات خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية حياة كريمة مؤكداً أن نجاح المحافظين في تنفيذ هذا الملف سيحول القرى والريف المصرى إلى وحدات اقتصادية واستثمارية وانتاجية بما يكفل القضاء على ازمة البطالة ويقضى على ظاهرة هجرة شباب الريف والقرى المصرية من الهجرة إلى عواصم المحافظات والمدن الكبرى بحثاً عن فرص العمالة