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«الأطباء» تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي .. والقاهرة الأقل مشاركة

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«الأطباء» تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي .. والقاهرة الأقل مشاركة «الأطباء» تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي .. والقاهرة الأقل مشاركة

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أعلنت الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة العامة للأطباء، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن عدد الأطباء المشاركين بانتخابات التجديد النصفى بلغ نحو 11 ألف و873 طبيب، من إجمالى 291.294 طبيب مقيدين بالنقابة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء للإعلان عن النتيجة.

وأكدت «الشافعى»، أن أقل المحافظات من حيث نسبة المشاركة هي محافظة القاهرة بنسبة أقل من 1%، في حين بلغت نسبة المشاركة بمحافظة الفيوم حوالى 26%، كأعلى المحافظاتةفي نسبة المشاركة.

وأضافت: «للفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة لمقاعد فوق سن 15 سنة، هم: الدكتور أحمد حسين، الدكتور أسامة محمود، الدكتور جمال عميرة، وتحت السن: الدكتور أحمد على، والدكتور خالد أمين، والدكتور مايكل يوسف، أما الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة بالنسبة للقطاعات، فهم: الدكتور محمد سمير، لمقعد قطاع القاهرة، والدكتور ايمن سالم، لمقعد العضوية عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور محمد سلامة، لقطاع وسط الدلتا، الدكتور محمد فريد، لغرب الدلتا، وأحمد اليك، لقطاع شمال الصعيد، الدكتور مصطفى هاشم، لقطاع جنوب الصعيد.

المصرى اليوم

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