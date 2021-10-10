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«بيج رامي» فخر العرب.. القصة الكاملة لليلة اللقب الثاني لمستر أولمبيا 2021

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«بيج رامي» فخر العرب.. القصة الكاملة لليلة اللقب الثاني لمستر أولمبيا 2021 «بيج رامي» فخر العرب.. القصة الكاملة لليلة اللقب الثاني لمستر أولمبيا 2021

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تحقق حلم اللقب الثاني للبطل المصري «بيج رامي» أخيرًا بعد منافسة شرسة ليكون مستر أولمبيا 2021 ليصبح بطلا للمرة الثانية على التوالي.

وقدم بيج رامي عرضًا مميزًا صباح اليوم، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم، وينافس البطل المصري على لقب البطولة رفقة كل من: الأمريكي هنتر لابرادا، الإيراني هادي شوبان، الإنجليزي نيك والكر، الغاني ويليام بوناك، الأمريكي براندون كيري.

«بيج رامي» أبهر العالم بتحقيقه إنجازًا غير مسبوق بعد فوزه بذهبية بطولة مستر أوليمبيا في ديسمبر 2020، واليوم بتحقيقه اللقب الثاني على التوالي مستر أولمبيا 2021، وذلك بعدما شارك في البطولة 7 مرات وحصد مراكز مختلفة.

تفاصيل ليلة تألق «بيج رامي» في مستر أولمبيا 2021.

المصرى اليوم

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