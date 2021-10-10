الشرقية.. 9180 جولة رقابية تغلق 16 منشأة وتحرر 481 مخالفة لاحترازات كورونا

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أكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9180 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة وتحرير 481 مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا" والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3097 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت غير الملتزمة عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.