سقوط أحد الأشخاص بتهمة الإستيلاء على أموال البنوك بأسيوط

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإستيلاء على أموال البنوك بإستخدام مستندات مزورة بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع إحتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الإستيلاء على أموال البنوك من خلال إستغلال الخدمات المميزة التى تقدمها البنوك لعملائها.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط، بإبتكار أسلوب إجرامى حديث فى مجال العمل المصرفى حيث إستغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة الكاش باك، وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشترى.

وتبين من التحريات، أن الشخص قام بالتوجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفيين منتحلاً صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم وإستلام بطاقات دفع إلكترونى بأسماء هؤلاء الأشخاص ، وقيامه بإنشاء شركات تجارية وهمية بإسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة ، وعقب ذلك يتقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية بإسم تلك الشركات وإستلام ماكينات الدفع الإلكترونى المباشر المستخدمة فى المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحسابات البنكية التى تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفيين ، وإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسلمة له فى إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التى قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة "الكاش باك" ،حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه تقريباً خلال ثلاثة أعوام .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه بأسيوط وعُثر بحوزته 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك و13 بطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك و47 بطاقة دفع إلكترونى بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك و3 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء أشخاص متوفيين التى تم إصدارها بموجب مستندات مزورة منسوبة لأحد البنوك.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وتحتوى على 8 بطاقة رقم قومى بأسماء بعض أقاربه المتوفيين ، تم التلاعب فى بعض بياناتها مزورة التى تم إستخدامها فى حسابات بنكية بأحد البنوك وبطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه وإيصالات سحب وإيداع نقدية ورسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد حصوله على خدمة الكاش باك وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية وبرنامج الفوتوشوب لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.